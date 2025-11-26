إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:42 ص 26/11/2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الدولار اليوم البنك الأهلي بنك مصر الدولار مقابل الجنيه

