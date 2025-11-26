ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.