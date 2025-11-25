ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.