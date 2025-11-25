إعلان

سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:42 م 25/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية