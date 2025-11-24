ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.9 جنيه للشراء، بزيادة 47 قرشًا، و126.47 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.07 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.61 جنيه للشراء، و67.34 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.05 جنيه للشراء، بزيادة 58 قرشًا، و155.16 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا.