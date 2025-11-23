سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي مصر والقاهرة، بقيمة قرش، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما تراجع في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.61 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.