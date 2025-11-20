قبل حسم المركزي للفائدة.. أعلى سعر للعائد على الشهادات في الأهلي ومصر

يواصل بنكا الأهلي ومصر الحكوميان تقديم شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع للعملاء وسط ترقب السوق لقرار البنك المركزي اليوم بشأن سعر الفائدة.

خلال ساعات يعلن البنك المركزي في سابع اجتماع له وقبل الأخير خلال 2025 اليوم الخميس قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط انشقاق بين آراء المصرفيين وبنوك الاستثمار حول الخفض أو التثبيت في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة.

ولأول مرة منذ أربعة أشهر، عاد معدل التضخم في مدن مصر إلى الارتفاع ليسجل 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

خفض المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 625 نقطة أساس على 4 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس و1% في أكتوبر لتهبط من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

في السطور التالية يقدم مصراوي أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي المصري

سعر العائد على الشهادات البلاتينية للعائد المتدرج: يتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة لدوري العائد السنوي.

ويتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة لدورية العائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت: سعر العائد 17% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت

- سعر العائد: 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص

- سعر العائد: يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة، ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.