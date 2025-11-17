إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:50 م 17/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.11 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي بنك قناة السويس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو