إي فاينانس تخطط لضخ 80 مليون دولار في 3 سنوات مقبلة بالخدمات المصرفية

كتب : منال المصري

12:56 م 17/11/2025

إبراهيم سرحان

قال إبراهيم سرحان رئيس مجموعة إي فاينانس مصر، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار خلال 3 سنوات المقبلة كلها في الخدمات المصرفية.

وأوضح خلال كلمته في معرض بافكس للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية اليوم بالقاهرة، أن إي فاينانس تحولت أيضا لتقديم خدماتها للشركات غير المصرفية حيث في مجال الزراعة تم إطلاق تطبيق "نباتك" تشمل الخدمات الاستشارية من مركز البحوث الزراعية وخدمات في الري والزراعة.

وأشار سرحان إلى أن وزير المالية المصري أحمد كجوك سيدشن خدمات جديدة في الخدمات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي غدا.

إبراهيم سرحان إي فاينانس الخدمات المصرفية

