خسائر تريليونية في سوق العملات المشفرة.. ماذا يحدث؟

كتب : منال المصري

04:15 م 16/11/2025

العملات المشفرة

هبطت بتكوين إلى ما دون مستوى 95 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 6 أشهر، مع اجتياح موجة عزوف عن المخاطرة الأسواق مما دفع المستثمرين إلى سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من الصناديق المستثمرة في العملة، وفق ما نشرته الشرق نقلا عن بلومبرج.

وانخفضت أكبر الأصول الرقمية بنسبة 4.3% لتتراجع إلى ما نحو 95 دولار خلال تعاملات اليوم.

وتداولت بتكوين عند مستوى قياسي بلغ 126,251 دولاراً في أوائل أكتوبر، وأنهت العام الماضي عند 93,714 دولاراً.

خسائر العملات المشفرة.. تريليونية

لا تزال سوق العملات المشفرة ترزح تحت ضغوط شديدة بعدما أدت عمليات بيع بقيمة 19 مليار دولار في 10 أكتوبر إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة، بحسب بيانات "كوين غيكو"

ولا تزال عمليات التصفية مستمرة، إذ تم محو رهانات ممولة بالديون على العملات المشفرة تفوق قيمتها مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لبيانات "كوين غلاس" (CoinGlass)

في غضون ذلك، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة والمستثمرة في بتكوين تدفقات خارجة صافية بنحو 870 مليون دولار يوم الخميس، في ثاني أكبر سحوبات يومية منذ إطلاق الصناديق.

تلاشى سريعاً الانتعاش القصير في الأسهم الأميركية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والذي جاء بدافع الارتياح من انتهاء الإغلاق الحكومي، ومع تأجيل صدور بيانات اقتصادية أساسية، بدأ المتداولون يشككون في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبرير خفض وشيك في أسعار الفائدة، وهو ما أعاد الضغط مجدداً على الجوانب الأكثر مخاطرة في السوق.

شح سيولة سوق الكريبتو

قال ماكس جوكمان، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في "فرانكلين تمبلتون إنفستمنت سوليوشنز" (Franklin Templeton Investment Solutions): "الانخفاض الحالي في الأسعار مرتبط كلياً بأداء الأصول عالية المخاطر الأخرى، لكن حدّته أكبر في سوق العملات المشفّرة بسبب تقلباتها العالية".

وأضاف: "سيظل ارتباط العملات المشفّرة بالمخاطر الكلية مرتفعاً إلى أن يتسع نطاق المشاركة المؤسسية ليتجاوز بتكوين وإيثريوم".

كما شهدت السيولة تراجعاً حاداً، إذ انخفض عمق السوق، أي قدرة السوق على استيعاب صفقات كبيرة من دون تقلبات سعرية حادة، بنحو 30% مقارنة بأعلى مستوى سجّله العام الجاري، وفقاً لشركة كايكو.

توقعات متشائمة للعملات المشفرة

قال أوجستين فان، الشريك في "سيغنال بلس" مع تراجع بتكوين إلى ما دون مستواها منذ تنصيب الرئيس ترمب، وعودة القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفّرة إلى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام، لا توجد مستويات دعم فنية تُذكر قبل حاجز 90 ألف دولار، ومن المرجّح أن يبقى المزاج العام في السوق سلبياً حتى إشعار آخر.

