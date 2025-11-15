إعلان

المركزي يعتزم طرح أذون وسندات خزانة وصكوك محلية بـ98 مليار جنيه يومي الأحد والاثنين

كتب : منال المصري

12:09 م 15/11/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية إلى طرح أذون وسندات خزانة وصكوك سيادية محلية بقيمة 98 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي بهدف جمع سيولة لتمويل عجز الموازنة.

تعد هذه العطاءات أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية تحت ضغط الحاجة للسيولة لتمويل عجز الموازنة بسبب الفجوة بين الإيرادات للمصروفات.

تفاصيل الطروحات

وبحسب موقع المركزي المصري، فإن غدا الأحد سيبيع المركزي أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر بقيمة 70 مليار جنيه.

ويوم الاثنين سيتم إصدار سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات بقيمة 21 مليار جنيه، وصكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه التي تعد ثاني طرح لها بعد نجاح تغطية الطرح السابق نحو 5 مرات عن المستدفة.

وفي نفس يوم الاثنين سيتم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات للعائد المتغير بقيمة 4 مليارات جنيه.

والخميس المقبل، من المقرر أن يعلن المركزي عن القيمة المستهدفة لطرح أذون خزانة ذات أجل 6 أشهر وسنة.

كانت المالية أعلنت سعيها إلى طرح أكبر عطاء تاريخي لها لأداوات الدين المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 2.52 تريليون جنيه.

البنك المركزي المصري وزارة المالية سندات خزانة أذون خزانة صكوك محلية

