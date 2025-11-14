إعلان

سعر الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

04:01 م 14/11/2025

الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

العملات العربية الريال السعودي سعر الريال السعودي

