تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:46 م 13/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

