تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.