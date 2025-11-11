رفع البنك الأهلي المصري قرض السيارات للعملاء ليصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض العملاء على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

ويقدم البنك الأهلي قرضا للسيارات للموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة بشروط تتباين من موظف إلى آخر وفق نوع الشركة التي يعمل بها وحجم راتب العميل الشهري.

ويطلب البنك بعض الأوراق قبل إقرار القرض منها شهادة إثبات دخل من جهة العمل التي يعمل بها بإجمالي الدخل الشهري، وصورة بطاقة سارية، وإيصال مرافق حديث (مياه أو كهرباء أو غاز)، وعرض سعر للسيارة من أحد المعارض المعروفة.

في السطور التالية يقدم مصراوي أهم تفاصيل قرض السيارات من البنك الأهلي المصري:

- قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، وتصل إلى 5 ملايين جنيه للموظفين.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 7 سنوات.

- نسبة تمويل البنك: تصل إلى 100 % من إجمالي قيمة السيارة.

- المصروفات الإدارية: من 1.5% إلى 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري: 5 آلاف جنيه.

- سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى عند سداد آخر قسط للقرض.