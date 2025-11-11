إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:33 ص 11/11/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه.


بنك مصر: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

