البنك الأهلي يساهم في زيادة رأسمال الشركة العربية للخامات الصيدلية

وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية للمساهمة في رأسمال الشركة العربية للخامات الصيدلية (Arab API)، إلى جانب عدد من الكيانات الوطنية الرائدة.

يستهدف المشروع إنشاء أول مصنع بمصر متعدد الأغراض لإنتاج وتصنيع الخامات الصيدلانية الفعالة عالية الجودة على مساحة 96,828 متر تقريباً بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

يسهم المشروع في ضمان سلسلة توريد موثوقة ومستدامة لشركات الأدوية العاملة في السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز توافر الأدوية الأساسية، تقليل فاتورة الاستيراد، وترشيد استخدام النقد الأجنبي.

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع دور البنك كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يولي أهمية قصوى لتوطين الصناعات الاستراتيجية الحيوية التي تحقق الاكتفاء الذاتي وتدعم استقرار سوق الدواء، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 من خلال انعكاسها المباشر على حياة المواطنين.

وأكد الإتربي أن هذا المشروع يجسد نموذجاً ناجحاً للشراكات بين البنوك الوطنية والمؤسسات الاستثمارية والصناعية، بما يحقق التوازن بين العوائد الاقتصادية والأهداف التنموية للدولة.

وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن مساهمة البنك في الشركة العربية للخامات الصيدلية تعتبر خطوة نوعية مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الصناعات الدوائية، بما يسهم في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وفي الوقت ذاته يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال دعم التنافسية وزيادة القدرة التصديرية، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة بيئية متكاملة لضمان توافق المشروع مع معايير الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية واعتبارات الصحة العامة.