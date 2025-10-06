إعلان

بتكوين تصل للذروة 124 ألف دولار مع تصاعد الإقبال وسط مخاوف اقتصادية

كتب : منال المصري

02:11 م 06/10/2025

بيتكوين

كتبت – منال المصري:

سجلت عملة بتكوين، العملة المشفرة الأوسع انتشارا عالميًا، ارتفاعًا جديدًا بنسبة 0.7% خلال تعاملات اليوم، لتتخطى حاجز 124 ألف دولار، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل تزايد الطلب من قبل المستثمرين.

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب" المتخصصة في تتبع أسعار العملات المشفرة، بلغ حجم الطلب على شراء بتكوين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة نحو 53 مليار دولار، بينما يقدّر عدد الوحدات المتاحة للتداول بنحو 19.92 مليون وحدة.

ويأتي هذا الصعود القوي في ظل تصاعد القلق بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى التحوط والبحث عن أدوات استثمارية آمنة بديلة عن الدولار، مثل الذهب، الأسهم الدفاعية، والعملات الرقمية، وعلى رأسها بتكوين.

