سعر الدولار اليوم يتراجع مجددا مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

كتب : مصراوي

11:40 ص 05/10/2025

سعر الدولار

كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و11 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

