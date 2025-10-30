إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 30 أكتوبر 2025

كتب : أحمد والي

03:36 م 30/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6135 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6095 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5333جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4571 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42665 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.



