سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.