سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

10:54 ص 30/10/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

