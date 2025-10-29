صافي أرباح بنك كريدي أجريكول تنخفض 15.4% في 9 أشهر

انخفضت صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر 15.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5.14 مليار جنيه بسبب تراجع صافي الدخل من العائد.

وبحسب بيان البنك للبورصة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد تراجع 2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 8.04 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 15.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 1.22 مليار جنيه.

وزادت ودائع العملاء 27% في أول 9 أشهر من 2025 إلى 107.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي فيما ارتفع إجمالي القروض بنحو 18% في 9 أشهر إلى 61 مليار جنيهبنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.9 ، مسجلة تراجع بنسبة بلغت نمو 5% على أساس سنوي.

سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.4 بنسبة تغطية بمقدار 172.1%.

وخلال الربع الثالث من عام 2025 ، نفذ كريدي أجريكول أكثر من 5 ملايين معاملة رقمية، بنسبة ارتفاع قدرها 49% مقارنة بالربع الثالث من 2024.

إلى جانب إجراء 99% من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 25 مليون معاملة صادرة عبر تطبيق "انستاباي" منذ مايو 2023.