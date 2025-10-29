إعلان

صافي أرباح بنك كريدي أجريكول تنخفض 15.4% في 9 أشهر

كتب : منال المصري

11:00 ص 29/10/2025

بنك كريدي أجريكول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر 15.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5.14 مليار جنيه بسبب تراجع صافي الدخل من العائد.

وبحسب بيان البنك للبورصة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد تراجع 2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 8.04 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 15.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 1.22 مليار جنيه.

وزادت ودائع العملاء 27% في أول 9 أشهر من 2025 إلى 107.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي فيما ارتفع إجمالي القروض بنحو 18% في 9 أشهر إلى 61 مليار جنيهبنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.9 ، مسجلة تراجع بنسبة بلغت نمو 5% على أساس سنوي.

سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.4 بنسبة تغطية بمقدار 172.1%.

وخلال الربع الثالث من عام 2025 ، نفذ كريدي أجريكول أكثر من 5 ملايين معاملة رقمية، بنسبة ارتفاع قدرها 49% مقارنة بالربع الثالث من 2024.

إلى جانب إجراء 99% من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 25 مليون معاملة صادرة عبر تطبيق "انستاباي" منذ مايو 2023.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك كريدي أجريكول ارباح بنك كريدي أجريكول ايرادات بنك كريدي أجريكول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز مجددًا في بداية التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء