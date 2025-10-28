المركزي يسحب 146 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

سحب البنك المركزي المصري 146 مليار جنيه من فائض السيولة في 13 بنكا في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح اليوم.



بحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 21.5%وهو سعر الائتمان والخصم لدى المركزي.



يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.



تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر من 12% في أغسطس الماضي للمرة الرابعة على التوالي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.