ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

09:54 ص 28/10/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

