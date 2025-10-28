ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.