سعر الدولار اليوم يتراجع في 6 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:46 ص 21/10/2025

سعر صرف الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.42 جنيهًا للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

