انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.63 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.