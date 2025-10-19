تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- أمنية عاصم:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضب، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع