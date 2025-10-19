إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

09:27 ص 19/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضب، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع

