أعلنت مجلة جلوبال فاينانس منح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) مصر، جائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة، وهي أعلى تكريم فردي تمنحه المجلة.

وقال جوزيف د. جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس، وفق ما هو منشور على موقعها الإلكتروني، "لقد كان لقيادة هشام عز العرب الثاقبة أثرٌ بالغٌ في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري، وساهمت في رفع مكانة البنك التجاري الدولي ليصبح مؤسسةً عالميةً مرموقةً، وأنجح بنكٍ في القطاع الخاص في البلاد".

وأضاف: "لقد أرسى التزامه بالابتكار والتميز معايير جديدة في هذا القطاع، مما جعله يستحق بجدارة جائزة الإنجاز مدى الحياة من جلوبال فاينانس".

ماذا نعرف عن عز العرب؟

شغل عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي من عام 2002 إلى عام 2020 وتحت قيادته، ارتفعت القيمة السوقية للبنك بشكلٍ كبير من 200 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 6 مليارات دولار، مما عزز مكانة البنك التجاري الدولي كشركة رائدة في هذا المجال.

في ٢٠٢٠، انسحب عز العرب من البنك التجاري الدولي وأطلق شركة HE Advisory، وهي شركة استشارية تهدف إلى دعم المؤسسات، وخاصةً شركات التكنولوجيا المالية، في إدارة المخاطر واستراتيجيات النمو وجمع التبرعات.

في ٢٠٢٢، عاد عز العرب إلى البنك التجاري الدولي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، ليقود استراتيجية التوسع الطموحة للبنك في شرق أفريقيا.

في ٢٠٢٣، عُيّن عز العرب رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وفي سبتمبر ٢٠٢٤، أُعيد تعيينه رئيسًا تنفيذيًا، معززًا بذلك دوره القيادي في البنك. ولا تزال رؤيته تُشكل استراتيجية البنك التجاري الدولي، مع التركيز على التحول الرقمي والاستدامة والنمو الإقليمي.

إلى جانب عمله في القطاع المصرفي، يلتزم عز العرب أيضًا بالقضايا الاجتماعية، فهو يرأس مؤسسة البنك التجاري الدولي، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بتحسين الصحة والتغذية للأطفال المحرومين في جميع أنحاء مصر.

قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي عام ١٩٩٩، بنى عز العرب مسيرة مهنية حافلة في مجال الخدمات المصرفية العالمية، حيث شغل مناصب قيادية في ميريل لينش، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان في لندن.