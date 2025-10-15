أطلق البنك المركزي المصري موقع منصة خدمات الـ"هوية" الرقمية في خطوة لإتاحة تطبيق إلكتروني يمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى الفروع.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إنه تم إطلاق الموقع فقط لكن لا يزال إطلاق مشروع "الهوية الرقمية" للعميل قيد التنفيذ ولم يتم الانتهاء منه وهو التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E-KYC) - من خلال الهوية المالية الرقمية.

تهدف منظومة اعرف عميلك إلكترونيا إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء دون الذهاب للفرع.

وهذه الخدمة تمكن العملاء من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك خفض الإجراءات الورقية، وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.