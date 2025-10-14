ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، فيما انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.62 جنيهًا للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.