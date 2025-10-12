أسعار أشهر 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.72 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و126.28 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء،بتراجع قرش، و 13.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش،

سعر الدينار الأردنى: 66.51 جنيه للشراء، و 67.24 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.78جنيه للشراء،بتراجع 1.06 جنيه، و155.23 جنيه للبيع، بتراجع 70 قرشًا.