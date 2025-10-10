انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.