انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:18 م 10/10/2025

الريال السعودي مقابل الجنيه

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي أسعار الصرف

