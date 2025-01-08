اليوم.. البنوك تفتح أبوابها لاستقبال العملاء بعد الانتهاء من إجازة عيد الميلاد المجيد

كتبت- منال المصري:

تستأنف كافة البنوك العاملة في مصر، فتح فروعها أمام الجمهور اليوم الأربعاء، وذلك بعد عودتها من إجازة عيد الميلاد المجيد، وفقًا لبيان صادر من البنك المركزي في وقت سابق.

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل في البنوك، اليوم الأربعاء، بمواعيدها الرسمية مع عودتها من الإجازة.

وتبدأ المواعيد الرسمية للبنوك أمام الجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في وقت سابق، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة على وطننا الغالي بالخير والأمن والطمأنينة.