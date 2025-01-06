بسبب إجازة البنوك غدا.. المركزي يرجئ عطاء سحب فائض السيولة من البنوك للأربعاء

كتبت- منال المصري:

أرجأ البنك المركزي المصري سحب فائض السيولة المقدمة من البنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت للسوق المفتوح من موعده الدوري كل يوم الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب إجازة البنوك غدا.

وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أنه يعتزم طرح عطاء للوديعة الأسبوعية بعد غد مع استحقاق الوديعة السابقة بقيمة 639.15 مليار جنيه بسعر عائد 27.75% في عطاء السوق المفتوح.

كان البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يتم استئناف العمل الأربعاء.

وودائع السوق المفتوح تعد أحد الأدوات في يد لجنة السياسة النقدية بالمركزي لتحجيم التضخم من خلال امتصاص السيولة المقدمة من البنوك بدلا من توظيفها في قروض استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على الشراء وارتفاع التضخم.

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