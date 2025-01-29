المركزي الأمريكي يحذف جملة التضخم يسير اتجاه مستهدفاته

كتبت- منال المصري:

حذف الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- جملة التضخم يسير اتجاه مستهدفاته من بيان قرار الفائدة.

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في اجتماع اليوم على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% و4.5% على الدولار رغم طلب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخفض الفائدة فورا.

تثير قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات كندا والمكسيك واحتمالات فرضها على الصين مخاوف وجود ضغوط تضخمية مرتفعة بأمريكا.

هذه المخاوف تستدعي زيادة تحوط الفيدرالي الأمريكي حول التضخم المتوقع قبل قرار خفض الفائدة.

وبحسب بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالمركزي الأمريكي فإن اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد.

وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم متوازنة تقريبا.

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