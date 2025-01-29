وسط ترقب عالمي.. المركزي الأمريكي يحسم سعر الفائدة اليوم

كتبت- منال المصري:

يحسم الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة على الدولار اليوم الأربعاء وسط ترقب عالمي حول الإبقاء أو خفض سعر الفائدة.

ويأتي أول اجتماع للمركزي الأمريكي اليوم بعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سعر الفائدة فورا للتسريع من خفض التضخم وفق ما يعتقد.

كان الفيدرالي الأمريكي عكس اتجاهه وخفض سعر الفائدة 0.75% خلال آخر اجتماعين بالعام الماضي ليسجل سعر العائد على الدولار 4.5% و4.75% من 5.25% و5.5% قبل الخفض.

وتتوقع الأسواق إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير اليوم وسط مخاوف بتبعات قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول منها كندا والمكسيك على زيادة التضخم في أمريكا.





















