سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بين 7 قروش و15 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.29 جنيه للشراء بترراجع 12 قرشًا، و50.39 جنيه للبيع بتراجع 11 قرشًا.

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