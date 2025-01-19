5 بنوك تخفض سعر الريال السعودي خلال اليوم الأحد
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر شراء الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.38 جنيه للشراء ، و 13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.40 جنيه للشراء، و 13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.44 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
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