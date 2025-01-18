البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر (91 يوما) و9 شهر (273 يوما) بقيمة 65 مليار جنيه غدا الأحد.

ويستهدف المركزي في عطاء غدا جمع سيولة بقيمة 25 مليار جنيه في أذون الخزانة أجل 3 أشهر و40 مليار جنيه في أذون الخزانة أجل 9 أشهر بهدف مساعدة وزارة المالية على سد النفقات وسط ضغوط عجز الموازنة.

الخميس الماضي باع البنك المركزي أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بقيمة 105 مليارات جنيه بزيادة 35% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 80 مليار جنيه بدعم زيادة إقبال المستثمرين وتراجع تكلفة سعر العائد إلى 25.43% و26.83% على أذون سنة و6 أشهر على التوالي.

وأذون الخزانة تعد من أحد الأدوات المالية التي تلجأ لها وزارة المالية لطرحها أمام المستثمرين (بنوك وشركات وصناديق محلية وأجنبية) لجذب سيولة لتمويل عجز الموازنة، وهو نظام تلجأ له كافة وزارات المالية في العالم بما فيها أمريكا أكبر دولة مقترضة على مستوى العالم.

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