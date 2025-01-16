سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
كتب- أحمد والي:
تراجع سعر الدولار بين قرشين و 10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.36 جنيه للشراء، و 50.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.33 جنيه للشراء، و 50.43 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.31 جنيه للشراء و 50.41 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.38 جنيه للشراء، و 50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.3 جنيه للشراء ، و 50.4 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.41 جنيه للشراء، و 50.5 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
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