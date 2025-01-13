تنظيف موانئ الصيادين بالإسكندرية.. بنك القاهرة يعيد تدوير أكثر من 3.5 طن من المخلفات

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك القاهرة فاعليات برنامج By Fisher For Fisher لتنظيف موانيء الصيادين والمسطحات المائية المحيطة بها علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مع إعادة تدوير المخلفات الصادرة لإستغلالها من جديد في أنشطة اقتصادية تعود بالنفع علي الفئات المستهدفة وذلك في ضوء الأهمية المتنامية للإقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويأتي ذلك إستكمالاً لجهوده المتواصلة فى مجال الحفاظ على البيئة تحت مظلة مبادرته bGreen.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أنه تم عقد فاعليات التنظيف بمنطقة نادي الغوص في الميناء الشرقي وقربها من أحد أشهر الأماكن السياحية بمحافظة الإسكندرية بمشاركة فرق المتطوعين من موظفى بنك القاهرة والذين وصل عددهم لاكثر من 150 متطوع، فضلاً عن مشاركة مجموعة من طلاب معهد تدريب الموانيء وطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والإستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشباب المتطوعين من نادي روترأكت أسكندرية راقودة ومؤسسة جذور للتنمية.

واستهدف البرنامج تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المكونات البيئية الأساسية بالإضافة لتعزيز مفهوم إعادة التدوير وهيكلة المخلفات بتحويلها لمواد ومنتجات صديقة للبيئة، فضلاً عن ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية.

وعلي مدار ساعات من تنظيف قاع البحر، أسفرت الفاعلية عن جمع ما يزيد عن 3.5 طن من المخلفات التي سيتم إعادة تدويرها وإستخدامها، وفق البيان.

هذا ويحرص بنك القاهرة على مواصلة جهوده الداعمة فى مجال الحفاظ على البيئة تحت مظلة مبادرته bGreen من خلال مبادرات عديدة أبرزها تنظيف الشواطئ، وتعزيز الوعى البيئى، ودعم مشروعات إعادة التدوير ومساندة المنتجات الصديقة للبيئة، وغيرها، بما يتوافق مع جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى هذا المجال تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.