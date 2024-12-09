قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم

قفز سعر صرف الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم ليكسر حاجة 50.5 جنيه، في البنوك لأول مرة في تاريخه، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء ، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.57 جنيه للشراء ، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: : 50.55 جنيه للشراء ، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشا للشراء والبيع..

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء ، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، 50.6 للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.6 للشراء، و 5.07 للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي اجريكول: 50.61 للشراء، و 50.71 للبيع، بزيادة 41 قرشا للشراء والبيع.

بنك الاسكندرية: 50.52 للشراء، و 50.62 للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.