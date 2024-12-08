لماذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للمرة الـ27 على التوالي؟

كتبت- منال المصري:

واصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع للمرة 27 على التوالي بنهاية شهر نوفمبر الماضي مدعوما بنمو رصيد الأموال السائلة من النقد الأجنبي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بنحو 10 ملايين دولار.

تفاصيل مكونات احتياطي النقد الأجنبي لمصر

الأموال السائلة من النقد الأجنبي: ارتفعت بنحو 643 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مسجلة نحو 36.14 مليار دولار مقارنة بنحو 35.494 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

رصيد الذهب: تراجع بنحو 377 مليون دولار خلال نوفمبر إلى نحو 10.777 مليار دولار انخفاضا من نحو 11.154 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs): تراجع بنحو 256 مليون دولار خلال نوفمبر مسجلا 37 مليون دولار من 293 مليون دولار في أكتوبر الماضي.

وخلال آخر 9 أشهر من تحرير سعر الصرف زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 11.6 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.