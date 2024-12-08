لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية اليوم الأحد

10:12 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 161.74 جنيه للشراء بزيادة 61 قرشا و 162.93 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشا.

سعر الريال السعودي: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيها للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.07 جنيه للشراء بزيادة 44 قرشا، و132.75 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.67 جنيه للشراء، و 13.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.90 جنيه للشراء بزيادة 24 قرشا، و70.66 جنيه للبيع بزيادة 32 قرشًا.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

إعلان

إعلان

ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة