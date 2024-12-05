سعر الدولار يكسر حاجز 50 جنيها لأول مرة في تاريخه خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر صرف الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم ليكسر حاجة 50 جنيها في بنوك لأول مرة في تاريخه، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

اسعار الدولار في 5 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء ، و49.95 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.87 جنيه للشراء ، و49.97 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: : 49.89 جنيه للشراء ، و49.99 جنيه للبيع بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع..

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.96 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.