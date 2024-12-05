سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.25 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.22 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.