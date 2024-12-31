تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية 59.3% إلى5.91 مليار دولار في 3 أشهر.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الثالث من 2024 (أكتوبر إلى سبتمبر) 59.3% إلى نحو 5.91 مليار دولار مقارنة بـ3.711 مليار دولار بالربع الثاني من نفس العام الجاري (أبريل إلى يونيو).

لماذا ارتفع عجز المعاملات الجارية؟

أظهرت بيانات وزارة التخطيط الصادرة اليوم، أن هناك عوامل تسببت في تفاقم حساب المعاملات الجارية منها ارتفاع فاتورة الاستيراد ومدفوعات النقل والسفر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 18.8% على أساس ربع سنوي، حيث سجل نحو 27.482 مليار دولار مقارنة بنحو 23.134 مليار دولار خلال الربع الثاني.

ومن ناحية أخرى زادت حصيلة الصادرات ومتحصلات النقل والسفر خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 13.1% على أساس موسمي، ليسجل نحو 17.473 مليار دولار من نحو 15.451 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024.

فيما حقق الحساب الرأسمالي والمالي تراجعا خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 61.6% على أساس موسمي ليسجل نحو 3.779 مليار دولار من نحو 9.850 مليار دولار من الربع السابق له.

فيما أظهرت بيانات وزارة التخطيط، وجود تحسن في التحويلات الجارية التي تضمن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد أن زادت إلى 8.356 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2024 من 7.481 مليار دولار بالربع السابق له بزيادة 11.7%.

فيما أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الثالث من 2024 تسجيل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا بقيمة 991 مليون دولار من عجز بنحو 5.554 مليار دولار في الربع السابق، وفق بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط.