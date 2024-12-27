سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 9 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أية محمد:

انخفض سعر الدولار خلال أسبوع بين قرش و 4 قروش في 9 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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