سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي يتراجع بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا بين المصريين وهي الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي خلال تعاملات البنوك اليوم بعد انخفاض سعر الدولار.

أسعار صرف 3 عملات عربية الأكثر انتشارا بين المصريين:

الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

الدرهم الإمارتي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

الدينار الكويتي: 164.71 جنيه للشراء بتراجع 31 قرشًا، و165.48 جنيه للبيع بتراجع قرش.

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