تقرير- 47.5% زيادة في صافي أرباح البنوك العاملة في مصر خلال 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري حول أول 9 أشهر من العام الجاري- بخلاف البنك المركزي- ارتفاع صافي أرباح البنوك العاملة في مصر في 3 أشهر بنحو 47.5% مسجلة نحو 426.91 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2024 مقارنة بنحو 289.41 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

يعمل في القطاع المصرفي 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري، وفق القائمة المحدثة للبنوك المنشورة على موقع المركزي، وذلك بخلاف بنك ناصر الاجتماعي الخاضع لوزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون نشأة البنك.

وبحسب البيانات المنشورة اليوم على موقع المركزي، جاء ارتفاع صافي أرباح البنوك بدعم نمو صافي العائد بنحو 57.4% في 3 أشهر لتسجل نحو 669.36 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنحو 425.1 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.

كما نما صافي ايرادات النشاط بنحو 56.7% في 3 أشهر مسجلا نحو 828.56 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنحو 528.56 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي المقابل زادت إجمالي المصروفات في 3 أشهر بنحو 67.9% مسجلة نحو 401.64 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنحو 239.15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات المركزي.