سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدولار بنحو 12 و18 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.



بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء ، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.67 جنيه للشراء ، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.71 جنيه للشراء ، و49.81 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.74 جنيه للشراء ، و49.83 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.