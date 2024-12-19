ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الأربعاء أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء، و 13.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.51 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.