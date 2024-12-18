الدولار يعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم في البنوك

كتبت- منال المصري:

عاد سعر الدولار للارتفاع مقابل الجنيه بنحو 9 قروش خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بنهاية التعاملات أمس التي سجلت تراجعا طفيفا، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية اليوم.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.86 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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